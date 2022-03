Joe Biden w Polsce. Tak prezydent USA został powitany na lotnisku w Rzeszowie

Prezydent USA Joe Biden przyleciał do Polski. W piątek ok. godz. 15 opuścił Air Force One. Na płycie lotniska w Rzeszowie przywitał go m.in. szef MON Mariusz Błaszczak oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Zgodnie z planem miał to zrobić prezydent Andrzej Duda, ale jego samolot awaryjnie lądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Do Rzeszowa prezydent Polski dotarł z opóźnieniem rezerwowym samolotem. Joe Biden nie czekał na Andrzeja Dudę. Prezydent USA przyleciał do Europy w środę. Po wizycie w Brukseli przyleciał do Polski. Spotka się tu m.in. z amerykańskimi żołnierzami. Tematem rozmów jest głównie sytuacja w Ukrainie. Joe Biden wyleci z Warszawy w sobotę 26 marca.