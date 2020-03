Joe Biden umacnia swoją pozycję w prawyborach. To najprawdopodobniej on zmierzy się z Trumpem

Były wiceprezydent Joe Biden umacnia swoją przewagę nad Bernie Sandersem w wyścigu o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że najprawdopodobniej to właśnie Biden będzie rywalem Donalda Trumpa podczas listopadowych wyborów prezydenckich w USA.



O ile w przypadku Republikanów sprawa jest jasna i to oczywiście urzędujący prezydent Donald Trup będzie walczył o reelekcję, o tyle w przypadku Demokratów jest to jeszcze wielka niewiadoma. O nominację walczą Joe Biden, wiceprezydent za czasów Baracka Obamy, oraz socjalista Barie Sanders. Kluczowym momentem walki o nominację między nimi był tzw. "Super Wtorek” (ang. "Super Tuesday”), podczas którego ważne zwycięstwo odniósł Biden, stając się tym samym faworytem na kandydata w nadchodzących amerykańskich wyborach prezydenckich.

Na czym polega znaczenie “Super Wtorku”? Kandydata na prezydenta z ramienia Demokratów, wskażą w głosowaniu delegaci tej partii podczas konwencji. I to właśnie w tzw. “Super Wtorek” (zawsze na początku lutego lub marca w roku wyborczym), podczas tzw. prawyborów (primaries) wybierani są delegaci na konwencję partyjną w największej liczbie stanów. To właśnie Joe Biden zwyciężył tzw. Super Wtorek, a teraz jeszce umocnił przewagę zwyciężając również w kolejnych stanach: kluczowym Michigan, a także w Missouri, Mississippi i Idaho. Nie przesądza to jeszcze o jego ostatecznym zwycięstwie w prawyborach, ale stawia jego rywala, Berniego Sandersa w bardzo trudnej sytuacji. W tej chwil nie można jednak całkowicie przekreślać jego szans, gdyż zwyciężył np. w Kalifornii, która ma największą liczbę delegatów.