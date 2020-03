Wybory w USA. Superwtorek wygrywa Joe Biden. Drugi Bernie Sanders

Exit poll wskazują jasno - to Joe Biden wygrywa Superwtorek i wysuwa się na prowadzenie w walce o nominację partyjną Demokratów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Na drugie miejsce spadł dotychczasowy lider, senator Bernie Sanders.

Wybory w USA. Joe Biden na prowadzeniu

Ważne jest zwycięstwo w Wirginii, ponieważ daje Joe Bidenowi głosy aż 99 elektorów, co znacząco przechyla szalę zwycięstwa na jego stronę.

Chwilę po godzinie 7:30 czasu polskiego Joe Biden wygrał także w stanie Texas i uzyskał tam głosy kolejnych 228 elektorów. To zadecydowało o jego pozycji lidera wśród kandydatów Demokratów na prezydenta USA. Bernie Sanders ma szansę na wygraną w Kalifornii (415 głosów elektorskich - przyp. red.), jednak wygrana w zaledwie czterech stanach nie daje mu już szans na zdominowanie Superwtorku.

Wybory w USA. Bernie Sanders czy Joe Biden? Zdecyduje Kalifornia i Teksas

Jak informuje New York Times, Joe Biden ma teraz 302 głosy elektorskie. Sanders jest o 60 elektorów w tyle i może liczyć na poparcie 240 delegatów.

Wybory w USA. Donald Trump: "Warren może iść na piwo"

Głos w sprawie Superwtorku zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Stwierdził on, że "największym przegranym jest Mike Bloomberg".

Prezydent Trump skomentował także porażkę senator z Massachusetts, Elisabeth Warren. Jak zauważył, ta nie była w stanie wygrać nawet we własnym stanie. Zajęła tam dopiero trzecie miejsce za Bidenem i Sandersem.

Wybory w USA. Superwtorek

Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych trwają prawybory. 3 marca to tzw. Superwtorek, gdy o głosy elektorów kandydaci ubiegają się aż w 14 stanach. To ważny dzień, ponieważ nakreśla on dalszy przebieg kampanii i wyłania poniekąd lidera wyścigu o fotel prezydencki w USA.