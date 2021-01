Joe Biden rozmawiał z Borisem Johnsonem. Tematem m.in. NATO

Szef brytyjskiego rządu to pierwszy europejski przywódca, który miał okazję osobiście porozmawiać z nowo zaprzysiężonym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Rzecznik gabinetu Borisa Johnsona poinformował, że premier Wielkiej Brytanii pogratulował Joe Bidenowi objęcia urzędu 46. prezydenta USA. Miał też wyrazić swoje zadowolenie z powodu powrotu Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"W ten wieczór odbyłem świetną rozmowę z prezydentem Joe Bidenen. Z niecierpliwością czekam na pogłębienie wieloletniego sojuszu między naszymi dwoma krajami, gdy będziemy dążyć do ekologicznego i trwałego powrotu do zdrowia po COVID-19" - napisał w sobotę brytyjski premier w mediach społecznościowych.

Rzecznik Borisa Johnsona przekazał też, że zarówno on, jak i Biden zgodzili się co do kwestii umacniania więzi między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Podczas rozmowy tematem była też współczesna rola NATO i możliwości zawarcia dwustronnej umowy handlowej.