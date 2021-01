Joe Biden dogada się z Andrzejem Dudą? Sikorski: będzie miał pod górkę

Joe Biden 20 stycznia obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy Andrzej Duda znajdzie nić porozumienia z 46. prezydentem USA? - No Duda będzie miał pod górkę, bo Fort Trump mu nie pomoże. Poza tym PiS i Duda przez ostatnie lata reklamowali się jako europejscy 'trumpiści' - ocenił w programie WP "Newsroom" Radosław Sikorski. Były szef MSZ i europoseł zaznaczył, że Joe Biden może w ten sposób postrzegać Andrzeja Dudę oraz rząd PiS-u jako konkurencję. - Jeśli PiS nawinie się Bidenowi przez łamanie konstytucji, traktatów, czy też upartyjnianiu sądownictwa (…), Stany Zjednoczone wrócą do swojej roli lidera wolnego, demokratycznego świata - podkreślił Radosław Sikorski. W opinii eurodeputowanego Joe Biden może wysłać do Polski ambasadora, który będzie odpowiadał za prowadzenie "prodemokratycznej" polityki. Sikorski wspomniał też swoje spotkanie z Joe Bidenem. - To jest fajny gość, który, jak wchodzi do pokoju, to w stylu starego, amerykańskiego polityka, stara się zakumplować ze wszystkimi - zaznaczył.

