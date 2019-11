WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna senyszyn + 2 lewicawybory prezydenckie 2020 34 min. temu Joanna Senyszyn o kandydacie Lewicy w wyborach 2020. "A może to będzie kobieta?" Wybory prezydenckie 2020 zbliżają się wielkimi krokami. Joanna Senyszyn zdradza na razie, że Włodzimierz Czarzasty na planuje kandydować... Rozwiń Wczoraj widzieliśmy na Twitterze t … Rozwiń Transkrypcja: Wczoraj widzieliśmy na Twitterze taką oto dyskusyjny teraz nawet Rysiu Petru miałby większe szanse na wygrane z Dudą niż kandydat Obywatel Odpowiedź A dlaczego tak sądzicie to PSL odpowiedział Sławek nie To tak jest że Duda Przegrać Nie ma z kim przegrać tylko że jeszcze nie wiadomo z kim Dlatego że Galicja na razie ciągle nie ma kandydata ciągle się biją zmyśla A głównie biją ze schetyną Też nie ma ciągle kandydata I ciągle też się bije i ciągle tylko słyszę że będzie coraz później ustalana jest data kiedy zostanie Kandydat Tak dlatego że uważam Poważne Bad Miejsce między innymi swój sukces zawdzięcza temu Rzeszot Do czasu Badania i dokładnie wiesz tam na dobrą sprawę już wie w której wsi w którym domu na niego będę Głosowe Na Takie intuicyjne wysuwanie kandydata Często Dlatego że ktoś kto Jest lubiany w ramach parku Niekoniecznie przez elektorat Jak się robi badania i dlatego jest opóźnienie w ogłoszeniu kandydata Krótko mówiąc trawnej Ego Trzech panów którzy udzielą między sobą Łupy Kto powinien tam być Nie No to akurat jeżeli chodzi o to to Włodek Nie planuj Absolutnie kandydat Na prezydenta Kandydatem No wybierzemy kandydata który będzie na Jednak najbardziej lubiana No nie Właśnie mam nadzieję że kto Jest lubiany na z A może to będzie Galewice Levis Apo Na razie nie Z kuchni tak jak nie zdradza PiS Dzięki temu tak jak 4 lata temu były ciągle awantury i ciągle spać Jak to będzie jakim No to Skoro się to odbywa w ciszy gabinetu to podobno 11 wszystko poznam Wirtualna Polska już nawet 3:00 kik