Joanna Scheuring-Wielgus się zdenerwowała. "Dlaczego Cezary Tomczyk rozmawia z terrorystami?"

- Jeżeli mówimy o mitycznej zjednoczonej opozycji, to coś takiego nie istnieje, bo PO robi swoje. Kiedy my w marcu zbieraliśmy uwagi do Funduszu Odbudowy, Platforma rozdawała między swoich członków stanowiska ministerialne w momencie kiedy zawrze sojusz z Gowinem - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus w programie "Tłit". - Wczoraj usłyszałam od Cezarego Tomczyka, że rozmawia z dwoma politykami z PiS-u, których chce zgarnąć do PO. Dlaczego Cezary Tomczyk rozmawia z "terrorystami" i chce, żeby oni byli w PO? - kontynuowała. - PO od dwóch dni nas wyzywa, nie może się pogodzić z tym, że Lewica nie jest suportem PO, ma swoją własną tożsamość i własne DNA. Jeśli nas tak przezywają, a sami negocjują z "terrorystami", to jak to się nazywa? Po prostu hipokryzja - podsumowała Scheuring-Wielgus.

