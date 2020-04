Joanna Scheuring-Wielgus o prezesie PiS: jest naszym polskim dyktatorem

pani poseł a jeżeli te wybory odbędą się w maju bo i takie głosy są że jednak żeby nie wiem co się wydarzyło to wybory zostaną przeprowadzone to co wtedy opozycja może zrobić jeżeli już teraz mówi że to będą wybory nie a właściwie nawet nie wybory i nie będziecie uznawać prezydenta wtedy Panie redaktorze to jest trudne pytanie Ja nie znam odpowiedzi dzisiaj na ten na na to pytanie Ja nie wiem ja na przykład się zastanawiam tak Czy powinniśmy głosować czy nie natomiast mamy jeszcze 2 dni i dużo się może wydarzyć bo doskonale wie że w polityce bez zmiany są Czasami jednego dnia tak wywracają wszystko do góry nogami Zobaczymy jak będzie Ja mówię szczerze i otwarcie Ja ja nie wiem jak to będzie wyglądało Mówi pani że nie będzie być może głosowała albo jeszcze nie wiadomo a Jarosław Kaczyński mówi tak dlatego dni k Gazety Polskiej jesteśmy konsekwentni nasza polityka nakierowana jest nazwa postkomunistycznego w Polsce aprofi ten ci tego systemu walczą o swoje wpływy i nie uznają nas Jarosław Kaczyński jest starszym panem oderwanym od rzeczywistości Jarosław Kaczyński nie wie co to znaczy normalne życie Co to znaczy czym są problemy norma Polski rodzinny Jarosław Kaczyński nie wie co to znaczy relacje międzyludzkie relacje z rodziną Jarosław Kaczyński nie chodzi do sklepu sam nie opiekuje się nie wiem swoimi dziećmi Jarosław Kaczyński nie wie na czym polega zwykłe życie Jarosław Kaczyński myśli tylko i wyłącznie o żądzy władzy i to Iga żądza władzy naprawdę takie rozsądne i rozsądne myślenie na na wiele różnych kwestii i rosną Kaczyński nie jest dla mnie żadnym wielkim górą jest żadnym w jakim strategiem jest człowiekiem który tego aby mieć władzę absolutną i jest taki naszym polskim dyktatorem który zastrasza ludzi rządzi zarządzania konfliktem i robi wszystko aby po jak najbardziej podzielona tylko że z przykrością tylko że generalnie Można oczywiście Jarosława Kaczyńskiego nazywa się dyktatorem tylko ostatnio widziałem go na cmentarz przy grobie jego mamę i wtedy tym bardziej wszyscy zaczęli go nazywać i dyktatorem A może właśnie to świadczy o tym że po prostu jest człowiekiem który czuję i jest z krwi i kości i odczuwa różne ludzkie uczucia jeszcze bardziej niż wszyscy inni Jarosław Kaczyński w ogóle ta scena kiedy on wjechał limuzyną na Powązki żeby złożyć kwiat Zresztą wiemy że nie był tylko na jednym z był na kilku pokazuje że ma być traktowane jako osoba wyjątkowa to jest jakby na się dla mnie ten moment kiedy Kiedy był podko ofiar ofiar katastrofy smoleńskiej i później na cmentarzu powązkowskim był Szokujący pokazujący że ta władza ma w nosie nas obywateli może wszystko łamie wszystkie reguły od nas wymaga sama nie przestrzega