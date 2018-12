Joanna Scheuring-Wielgus chce usunięcia pomnika ks. Jankowskiego. "Zasługi dla kraju niczego nie wymazują"

Ks. Henryk Jankowski został pośmiertnie oskarżony przez swoją ofiarę o molestowanie seksualne. Wspomnienia dotyczące duchownego zostały opublikowane w gazecie i wywołały skandal. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus chce, by z Gdańska zniknął jego pomnik.

"Tekst 'Dużego Formatu' o ks. Jankowskim jest porażający. Zwracam się do Pawła Adamowicza o pilne zajęcie stanowiska w tej kwestii i doprowadzenie do usunięcia pomnika. Molestowanie dzieci, zmuszanie ich do czynności seksualnych i łamanie im życia u samych jego początków to zbrodnia!" - napisała na Twitterze Joanna Scheuring-Wielgus.