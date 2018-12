Ks. Lemański skomentował tekst o prałacie Jankowskim. "Ręce same zaciskają się w pięść"

"Uprzedzam - to tekst dla ludzi o twardych nerwach i mocnej psychicznej odporności"- napisał ks. Wojciech Lemański. Duchowny zareagował w ten sposób na materiał "Dużego Formatu" o ks. Henryku Jankowskim. Opisano w nim historię kobiety, którą prałat miał molestować.

"U normalnych ludzi, już po pierwszych zdaniach tego tekstu ręce same zaciskają się w pięść (ze złości, z bezradności, z przerażenia). Potem jeszcze uzasadniony odruch wymiotny i oburzenie na wszystkich tkwiących w tym przestępczym procederze po uszy" - napisał na Facebooku ks. Wojciech Lemański.

- Dopadł mnie, gdy szarpałam się z klamką. Dotykał piersi, powiedział, że pokaże mi, co to znaczy od tyłu. Wkładał ręce w majtki i próbował je zdjąć. Nie udało mu się. Pamiętam, że miałam spódniczkę na gumce, naciągnęłam majtki tak, że trzymałam je w zębach i odpychałam się rękoma - opisywała swoje przejścia z dzieciństwa .

Ks. Lemański uznał, że to "lektura obowiązkowa dla wszystkich polskich księży", a "zwłaszcza dla księży biskupów". "Innych też do tej lektury zachęcam, choć uprzedzam - to tekst dla ludzi o twardych nerwach i mocnej psychicznej odporności" - napisał.