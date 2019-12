WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna mucha + 2 grzegorz schetynadonald tusk oprac. Anna Kozińska 37 min. temu Joanna Mucha zgadza się z Donaldem Tuskiem. Deklaruje: "Chcę być premierem" Donald Tusk stwierdził, że obecny lider PO Grzegorz Schetyna "doszedł do ściany". W programie WP #Newsroom Joanna Mucha przyznała, że też... Rozwiń Platforma musi sobie odpowiedzieć … Rozwiń Transkrypcja: Platforma musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy to jest ten moment w Wskazuje że to Potrzeba takiej zmiany i po kolei Nie powiedziałbym Energetycznej uważam że Schetyna prawdopodobnie doszedł do granicy dość Czy nie będzie lepiej dla Platformy żeby nowi ludzie w Schetyna doszedł do Mówiłam już o tym dosłownie tuż po wyborach parlamentarnych W trzech różnych wywiadach tak uważam że skoro Grzegorz sety W różnych konfiguracjach Poprowadził platformę do Imię To znaczy Nie ma nie ma szansę wygrać wyborów i dlatego Zmiana naprawdę jest Oczekiwana również w samej platformie Oczywiście Grzegorz Schetyna zapowiada na razie nieśmiało że że również wystartuje w tych wyborach Oczywiście będziemy będziemy ze sobą rywalizować o te włosy Natomiast ja jestem Zmiana jest Joanna Mucha chcę wygrać z Grzegorzem schetyną chcę wygrać te wybory na to Musimy Cały czas że te wybory Nasze FM To jest narzędzie do Celu Prawdziwym celem są wybory prezydenta Wybory I tylko i wyłącznie Można to Natomiast Do tych Decyzje WZ Grzegorz Schetyna już o tym Bo miałam Może Taką okoliczność że Ty nie podczas naszej rady Reggae A zapowiedział Jakon Zwyczajnie tak jak każdy kto wierzy będzie miał kontrkandydatów i spodziewa się Takiej Nic to nic Zwyczajne Jaki jest Oprócz tego że oczywiście pani pewnie też chcę być Nie zdecydowanie nie zdecydowanie uważam że po musimy platformą obywatelską wyrwać z kolejne Bo to jest kolejna która nas na manowce Prowadź A zdecydowanie chce zupełnie Platformy Obywatelskiej ale to pytanie trzeba byłoby rozbić na Bo pierwszą częścią jest to jaką ofertę Platforma Przedstawić swoim wyborcom a drugą częścią platforma W środku wewnętrzne funkcjonować i to są dwie zupełnie różne Jaką o My musimy być Jako największa partia opozycyjna To główną siłą która bierze na siebie odpowiedzialność się zatem Polska demokratyczna A i zatem za tem Które są Czyli euro Czyli dbanie o przedsiębiorców o inteligencji On Special To jest nasz naturalny elektorat I mam wrażenie że przez ostatnie lata straciliśmy z nim Chcę to Chcę to Joanna Mucha ma już chociażby głosu Nie miałam okazji porozmawiać z panem premierem na ten temat wczoraj byłam na promocji jego Alarm Premierze jego Ale nie było Żeby Będę przekonywał Słonko Forma Członkowie plac W tych wyborach To są naprawdę Zobaczymy kto będzie pani przekonywać czy będzie Brzydko mówiąc podlizywać mówiąc o tym że to jest Premier centrum Pana zdaniem Jestem jakieś podlizywanie się Oczywiście że tak dlatego że jeżeli ktoś stanie do wyborów chcę poprowadzić Wygrać Na szefa Później A jak I ktoś kto by się uchyla What takiej roli a ja mam wrażenie że my się przez ostatnie 4 lata trochę Uchyl Takiej roli Byłby nie w porządku wobec lektor Powiem wprost Lider największej opozycyjnej partii ma być premierem inspe Ma być osobą 4 lat Będzie robiła tylko i wyłącznie to żeby przygotowywać się do roku 2020 Małgorzata kidawa-błońska Prezydentem 2023 Joanna Mucha Jeśli przekonam moich To to to no to trzeba Spojrzeć w ten sposób ja się chce dzisiaj bić o moją wizy I o moją wizję Jeśli przekonam moich kolegów to Dadzą mi szansę żeby ten projekt Mi się nie przekonam będę i nadal przekonywała i będę wspierał innego przy To jest