Joanna Mihułka i Ryszard Petru. Najsłynniejsza para w Sejmie żegna się z polityką. "Idą w biznes"

To będzie zupełnie inny Sejm. Z gmachem przy ulicy Wiejskiej w Warszawie żegna się wielu znanych parlamentarzystów, z których znaczna część bierze rozwód z polityką. Wśród nich są Joanna Mihułka (dawniej Schmidt) i Ryszard Petru, najsłynniejsza para w polskim parlamencie.

Wiadomo, że zarówno Joanna Mihułka, jak i Ryszard Petru, nie byli mile widziani na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. – Gdyby naprawdę chcieli, to by coś dostali. Ale długo się wahali, więc na dobrą propozycję też nie mieli co liczyć – mówi WP polityk PO.