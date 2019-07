Ryszard Petru będzie walczył w Strasburgu. Chce odzyskać 28 mln złotych

Ryszard Petru (Teraz!) złożył skargę do Trybunału w Strasburgu. Były lider Nowoczesnej chce odzyskać gigantyczne pieniądze dla swojego byłego ugrupowania. Formacja została ich pozbawiona przez niewłaściwy przelew z konta partii na konto komitetu wyborczego.

- Zgłosiłem wniosek do Strasburga, Nowoczesna ma szansę odzyskać 28 mln zł z tytułu niewłaściwej interpretacji przez PKW, ale o to trzeba walczyć. Od listopada 2017 już nie jestem przewodniczącym, to nie jest moja formalna odpowiedzialność - mówił na antenie Polsat News Ryszard Petru.