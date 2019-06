Katarzyna Lubnauer nie jest już członkinią Nowoczesnej? Grupa działaczy chce "zdetronizować" przewodniczącą

Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, nie należy już do... własnej partii? Tak właśnie twierdzi grupa polityków tego ugrupowania. Wirtualna Polska dotarła do kilkustronicowej opinii prawnej, która wskazuje, że posłowie Nowoczesnej, którzy utworzyli wspólny klub parlamentarny z PO, złamali statut formacji i... sami się z niej formalnie wykluczyli.

Fragment memorandum: "Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami, o czym stanowi art. 14 ust. 1 Statutu. Do kompetencji Rady Krajowej należy między innymi udział w koalicjach programowych, wyborczych i parlamentarnych (art. 14 ust. 4 pkt. d. Statutu). Rada Krajowa decyduje, zatem wyłącznie o udziale w koalicji parlamentarnej. Wskazane powyżej uprawnienia Rady Krajowej nie mogą być interpretowane rozszerzająco w zakresie posiadania prawa do podejmowania wiążących decyzji w przedmiocie połączenia klubów parlamentarnych. Wobec powyższego, stwierdzić należy, ze uchwała Rady Krajowej z dnia 8 czerwca 2019 r. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych, bowiem Rada Krajowa nie posiadała kompetencji do podejmowania uchwał w sprawie połączenia klubu poselskiego Nowoczesna z innym klubem ".

- Komuś bardzo zależy na medialnych atakach na Nowoczesną, na opozycję. Mówię to z uśmiechem na ustach, bo to jest jak kabaret polityczny i wyłącznie w tych kategoriach należy to traktować. Z prawnego punktu widzenia to całkowity fake news. Szczególnie, że po kształcie tego anonimowego dla mnie dokumentu widać brak dostępu autorów do wewnętrznych dokumentów partii - dodaje Lubnauer.