Joanna Schmidt skazana za próbę wwiezienia w bagażniku Pawła Kasprzaka

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Joannę Schmidt (obecnie Mihułkę) na 1500 zł grzywny. Posłanka próbowała nielegalnie wwieźć na teren Sejmu szefa Obywateli RP. Ukryła go w bagażniku.

W studiu Telewizji WP Paweł Kasprzak był pytany o to, czy nie uważa, że takie zachowanie było "głupie". - Dlaczego "głupota"? Głupie jest to, co wyrabia od 2 lat marszałek Kuchciński. To łamanie podstawowych praw obywatelskich - ripostował.