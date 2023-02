"Jezus ma dla pani inny plan". Szok u ginekologa

- Lekarz stwierdził, że nie zajmuje się czymś takim. Jak rozumiem, stosowanie antykoncepcji było niezgodne z wyznawanymi przez niego wartościami, ale w pracy powinien kierować się przede wszystkim etyką lekarską. O ile pacjentka na nic nie choruje, nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do stosowania antykoncepcji hormonalnej. To leki dopuszczone do użytku już wiele lat temu - mówi 30-letnia Olga i zwraca uwagę, że lekarz nie powinien utrudniać dostępu do antykoncepcji. Przyznaje także, że zmieniła lekarza.