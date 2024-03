Arktyka może stać się "wolna od lodu". Upały będą nękać Ziemię

Miesiące bez lodu

We wrześniu wokół Arktyki jest najmniej lodu. Naukowcy przewidują, że do połowy tego stulecia w regionie Bieguna Północnego będzie można zaobserwować brak pływającego lodu przez cały miesiąc. Z kolei pod koniec stulecia sezon bez lodu może trwać nawet kilka miesięcy i wystąpić również zimą. - To przekształciłoby Arktykę w zupełnie inne środowisko - powiedziała badaczka Alexandra Jahn. - Z białej letniej Arktyki w niebieską - dodała. Według naukowców wszystko zależy od poziomu emisji gazów cieplarnianych.