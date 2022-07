Arktyka topi się na naszych oczach. Naukowcy biją na alarm

Innowacyjne założenie naukowców

Podstawową zmianą wprowadzoną przez naukowców było skrócenie czasu potrzebnego do obliczenia wskaźnika amplifikacji Arktyki. Dotychczas wykorzystywano w tym celu co najmniej 30-letni okres, teraz natomiast zredukowano go do 21 lat. Badana amplifikacja to wskaźnik, w jakim tempie utrata śniegu i lodu prowadzi do powstawania ciemnych obszarów Arktyki. Jest to bardzo ważne dla oszacowania skali ocieplenia, gdyż takie pozbawione śniegu i lodu obszary, zamiast odbijać światło słoneczne, zwracając je do atmosfery, pochłaniają je. Wówczas jeszcze szybciej powstają kolejne brązowe obszary na lądach Arktyki.