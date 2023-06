Morawiecki apeluje do Tuska. Chodzi o TVP

Po kolejnym z pytań premier zwrócił się z apelem do lidera PO. - Jeszcze raz TVN? To najpierw zwrócę się do Donalda Tuska. Panie Donaldzie, dzisiaj na konferencji prasowej na sześć czy siedem pytań do mnie, pięć czy sześć ze strony TVN. Niechże pan ma tę odwagę i chociaż połowę pytań ze strony telewizji publicznej dopuści i odpowie. Proszę nie uciekać. Proszę się nie bać - mówił Morawiecki.