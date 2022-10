Jesteśmy z niego dumni. Ale ból nie znika

Ewa: Kiedy wieczorem wychodziłam z pracy w aptece, czekała na mnie szwagierka. W samochodzie powiedziała mi, co się stało. Myślałam, że to jakaś pomyłka, mąż pojechał przecież do Warszawy na szkolenie. "To musiał być ktoś inny". To było do niego niepodobne, wydawało się niemożliwe. Wypierałam to. Pojechałyśmy do brata męża, na wejściu dostałam tabletkę na uspokojenie. Zastanawialiśmy się, co robić.