"Jesteśmy agentem zmiany". Adrian Zandberg dla WP

To za dużo powiedziane. My w Razem mamy pragmatyczne podejście do samorządów, więc dopuszczamy różne sojusze. Budujemy je lokalnie z ludźmi, z którymi w lokalnych sprawach jesteśmy w stanie umówić się na wspólny program. To tak naprawdę nie są jedne wybory, tylko setki różnych wyborów na różnych szczeblach. W gminie, w dzielnicy najważniejsze sprawy często nie mają wiele wspólnego z ogólnokrajową polityką. My też nie jesteśmy więc dogmatyczni: jeśli jest "na dole" ktoś sensowny, z kim da się w lokalnych sprawach dogadać, to przecież nie będziemy kręcić nosem dlatego, że jest związany KO czy z Hołownią.