"Jestem po prostu zła". Magdalena Sroka poruszona reportażem WP

Dziennikarz WP Klaudiusz Michalec rozmawiał z parą, która miała mieć zabieg terminacji ciąży, ale do niego nie doszło przez publikację wyroku TK. Fragment wywiadu pokazaliśmy w programie "Tłit" rzeczniczce Porozumienia Magdalenie Sroce. - W tym momencie chciałabym zabrać glos jako poseł Magdalena Sroka, a nie rzecznik partii Porozumienie. Jako Magdalena Sroka uważam, że to był ogromny błąd, że grupa posłów skierowała takie zapytanie do TK i taki wyrok zapadł. Tych tragedii pewnie będzie więcej - komentowała posłanka. - To momenty, że ja jako kobieta wkurzam się na to, że mężczyźni w garniturach wypowiadają się w tym temacie, bo to kwestia rodzin i kobiet. To, że ja np. nie dokonałabym takiego wyboru, albo dokonałabym innego - decyzja powinna być pozostawiona kobietom - podkreśliła Sroka. - Pomoc powinna być szeroka i powszechna. Dlatego jestem po prostu zła na to, że taki wyrok zapadł bez przygotowania zaplecza medycznego, pomocy psychologicznej. Mam nadzieję, że w parlamencie znajdziemy możliwość stworzenia kompromisu, który będzie funkcjonował kolejne lata - podsumowała Sroka.

