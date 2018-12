Jest zawiadomienie do prokuratury ws. znieważenia głowy państwa

Prezes Polskiego Radia Rzeszów ukarał dziennikarkę naganą i zawiadomił prokuraturę, że znieważyła głowę państwa. To konsekwencje wyemitowania na antenie głosu słuchacza, w którym prezydent Andrzej Duda został określony mianem "figuranta".

"(...) Mamy najwyżej pełniącego obowiązki prezydenta. Prezydent powinien być mężem stanu, posiadać własną wolę i własne inicjatywy. W tym momencie mamy figuranta. Ani własnej woli, ani żadnego poważania to on nie posiada. Na to, żeby być prezydentem, trzeba zapracować. Na szacunek wśród Polaków trzeba zapracować. Pewne rzeczy nie przychodzą tylko dlatego, że objęło się stołek" - mówił jeden ze słuchaczy.