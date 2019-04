Jest zawiadomienie do prokuratury ws. gen. Janiszewskiego. Pracowała u niego "pani Basia"

PRL-owski generał Michał Janiszewski, u którego pracowała "pani Basia" z PiS, uniknął wyroku. Prokurator z IPN uznał go za zmarłego, mimo że żył. Poseł PO Krzysztof Brejza złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Zarządzająca biurem Jarosława Kaczyńskiego "pani Basia", czyli Barbara Skrzypek, za czasów PRL-u pracowała w biurze komunistycznego generała Michała Janiszewskiego. Powinien on usiąść na ławie oskarżonych za wprowadzenie stanu wojennego, ale do tego nie doszło. Prokurator z IPN niesłusznie uznał, że generał nie żyje. Zmarł 10 lat później.

"Największy skandal w historii RP związany z rozliczaniem komunizmu - celowe usunięcie z aktu oskarżenia gen. Janiszewskiego, twórcy WRON. Patrona karier wpływowych osób środowiska PiS. PiS-owscy prokuratorzy uśmiercili żyjącego generała" – napisał na Twitterze Krzysztof Brejza z PO i zamieścił kopię zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.

Brezja złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Piątka – Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. W uzasadnieniu wyjaśnia, że prok. Piątek skierował akt oskarżenia przeciwko m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. Dokument nie objął gen. Janiszewskiego, mimo że jego nazwisko wiele razy pojawia się w akcie oskarżenia jako osoby uczestniczącej w przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego. Jak wynika z dokumentu, nie włączono go, bo uznano go za zmarłego. Tyle że gen. zmarł w 2016 r.