Jest zapowiedź z Pałacu. "Prezydent zaprosi Tuska"

"Prezydent chce współpracować"

Pytany o to, jak prezydent zniesie rząd Tuska, Mastalerek stwierdził, że "będzie zależeć to tylko od Tuska". - Przed prezydentem 20 miesięcy prezydentury i będzie chciał jak najlepiej sprawować swój rząd. To, jak będzie wyglądała współpraca z rządem, zależy tylko od Donalda Tuska. Ręka wyciągnięta prezydenta Dudy oczywiście jest. Chce współpracować przy najważniejszych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i sprawy zagraniczne - podkreślił gość RMF FM.