"Jest pewna zmiana". Ekspert alarmuje: Rosjanie wyciągają wnioski

Ukraińska kontrofensywa trwa. O aktualnej sytuacji na froncie porozmawialiśmy z ppłk. rez. Maciejem Korowajem. - Jest pewna zmiana, jeśli chodzi o rosyjską taktykę. Poprawili sposób targetowania i wykorzystywania uderzeń rakietowych. Wcześniej one były przypadkowe, rozproszone, a teraz trafiają w to, co mają uderzyć i wykorzystują to pod względem informacyjnym -mówił analityk wojskowy w programie "Newsroom" WP. Ekspert podkreślił, że po nieudanym buncie szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w Rosji nastąpiła konsolidacja władzy. - Putin wykorzystał tą szansę - dodał ppłk Korowaj. W jego ocenie w ostatnich tygodniach wzrosła nie tylko precyzja rosyjskich ataków, ale i sam proces planowania uderzeń.

Rozwiń