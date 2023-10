Jest ojcem blokady KPO. "Zły Niemiec" zabrał głos. Daje szansę Polsce

"Nigdy od 1989 roku tak wiele osób w Polsce nie wzięło udziału w demokratycznych wyborach. To silny znak dla europejskiej demokracji. Obecnie wygląda na to, że opozycja (...) będzie w stanie utworzyć nowy rząd. To mocny znak, że antyeuropejski, antypaństwowy kurs poprzedniego rządu PiS został odrzucony. To ważny znak dla Europy, ponieważ współpraca z rządem PiS była dość trudna. Znaczące ataki rządu PiS na praworządność zostały usankcjonowane wstrzymaniem ponad 100 miliardów funduszy unijnych" - przekazał Wirtualnej Polsce europoseł w odpowiedzi przesłanej w tym tygodniu.