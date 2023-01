Jest odpowiedź Finlandii na deklarację Polski

O wzmożenie wysiłków na rzecz Ukrainy zaapelował podczas swojej wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda. Deklarując gotowość do przekazania obrońcom Ukrainy kompanię czołgów Leopard 2, rzucił wyzwanie społeczności międzynarodowej. Powiedział, że Polska, przekazując swój pakiet wozów pancernych, chciałaby, by koalicja międzynarodowa znów podjęła zbiorowy wysiłek dla Ukrainy i dołączyła do tej aktywności.