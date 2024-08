Jest nowy ambasador w Berlinie, wkrótce także zamiany w innych stolicach. MSZ podał nazwiska

Prezydent Duda w wywiadzie dla Telewizji Republika ocenił, że obsada placówek dyplomatycznych "prowadzona jest metodami rodem z najgorzej kojarzących się służb - to co jest dzisiaj robione wobec wielu polskich dyplomatów i to już od dłuższego czasu". Zapowiedział też, że nie podpisze m.in. nominacji ambasadorskiej do USA dla Bogdana Klicha. Podkreślił, że nie będzie także jego podpisu pod nominacją dla Ryszarda Schnepfa ani innych członków Konferencji Ambasadorów RP.