Bodnar reaguje na mocne słowa Hołowni. "Oburzające"

Adam Bodnar, który pojawił się w czwartkowy wieczór na antenie TVN24 został zapytany o sprawę Szymona Hołowni, o którym w środę tygodnik "Newsweek" pisał, że studiował na Collegium Humanum. Sam marszałek Sejmu zdementował te informacje, a także powiedział, że jeżeli miałoby się okazać, iż do gry wkroczyły służby i to one dzielą się z dziennikarzami lub innymi osobami fake newsami mającymi na celu "pomawianie go w sytuacji przedwyborczej", to oznacza, że sprawa jest bardzo poważna i że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w koalicji.

- Ja mogę się wypowiadać, jeśli chodzi o prokuraturę, i takie insynuacje i sugestie są dla mnie oburzające i absolutnie niedopuszczalne - powiedział Bodnar. - Prokuratura jest szczelna, nie ujawnia informacji w sposób nieuprawniony - dodał, przytaczając następnie przykład zatrzymania Jacka Sutryka. - To zatrzymanie miało miejsce w godzinach porannych, a media o tym poinformowały dopiero o godzinie 14. To też jest sprawa Collegium Humanum, ale pokazuje, jak działa prokuratura. Właśnie na tym to polega, że prokuratura takich rzeczy nie robi - podkreślił Bodnar.

W programie przypomniano słowa Hołowni, który mówił, że "do ministra Bodnara ma 300-procentowe zaufanie, natomiast nie ma pełnego zaufania do całości prokuratury jako instytucji, bo ona nadal jest skażona bardzo wieloma niedobrymi zaszłościami". Jak też dodał marszałek Sejmu, "głowa, kierownictwo to czasami jedno, a szczebel decyzyjny, operacyjny, to jednak wciąż czasami drugie".