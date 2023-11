Jest nazwisko nowego marszałka Sejmu. Sawicki potwierdza

- To jest przesądzone, bo jest to komunikowane przez partnerów koalicyjnych co najmniej od 1,5 tygodnia - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Marek Sawicki (PSL), pytany czy marszałkiem Sejmu zostanie Szymon Hołownia (Trzecia Droga). Patryk Michalski dopytywał czy podczas rozmów koalicyjnych ustalono też, że funkcja marszałka Sejmu będzie rotacyjna i Hołownię po pewnym czasie zastąpi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Taka jest umowa, takie są sygnały medialne. Natomiast jak ostatecznie będzie wyglądał kształt umowy koalicyjnej i jak w umowie zostanie to zapisane, dowiemy się pewnie w piątek - zaznaczył Sawicki, któremu prezydent powierzył funkcję Marszałka Seniora. Gość WP podkreślił, że nie byłby przeciwnikiem ewentualnej "rotacyjności". Przypomniał, że w przeszłości wielokrotnie miała miejsce sytuacja, w której w trakcie kadencji dochodziło do zmian w fotelu marszałka Sejmu. - Marszałkowie Sejmu są zmieniani z różnych powodów. Jeśli tym powodem ma być także porozumienie partii koalicyjnych (...) to to porozumienie musi obejmować nie tylko kwestię odpowiedzialności za określone obszary państwa, ale również podziału prestiżowych stanowisk. Niewątpliwie stanowisko marszałka Sejmu, druga osoba w państwie, jest to funkcja bardzo prestiżowa - przekonywał Sawicki.

