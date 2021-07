Lider Mniejszości Niemieckiej, Rafał Bartek: "Mam jedno marzenie"

Rafał Bartek jest liderem mniejszości niemieckiej w województwie opolskim. – Ja z tożsamością nie miałem problemu, to trzeba rozróżnić. Dlatego, że w naszej śląskiej, domowej tożsamości było przekazywane to, że jesteśmy śląskimi Niemcami – tłumaczył Bartek. Podpisany 17 czerwca 1991 roku traktat między Polską a Niemcami miał fundamentalne znaczenie dla mniejszości niemieckiej. – Ja ten traktat nazywam wprost "biblią mniejszości niemieckiej". Pamiętam sam z mojej młodości, kiedy pojawiałem się na pierwszych zebraniach mniejszości niemieckiej, jak starsi działacze przynosili tę książeczkę i wskazywali na to, że wszystko, co jest tam napisane, jest istotne i ma fundamentalne znaczenie dla społeczności: począwszy od możliwości do powrotu do swoich imion i nazwisk, skończywszy na swoich potrzebach i możliwościach związanych z kulturą i edukacją – tłumaczył. – Marzę o tym, by mniejszość niemiecka miała dostęp do szkolnictwa w języku mniejszości. To jest standard w wielu krajach Europy, ale my niestety po tych 30 latach jesteśmy od tego standardu bardzo daleko – dodał Bartek. Więcej w materiale wideo.