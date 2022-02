Jest już za późno na zatrzymanie pandemii? "Zmienia się populacja i zmienia się wirus"

Czy już jest za późno na zatrzymanie piątej fali pandemii? - Nigdy nie jest za późno, jeśli chodzi o ratowanie życia ludzkiego - podkreślał w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. - Epidemia się zmienia, zmienia się populacja i sam wirus. On jest bardziej zakaźny, ale mniej patogenny. Mniej ludzi ciężko choruje. Nikt nam nie umiera z osób zaszczepionych, poza bardzo starymi osobami z nowotworami. (...) Ja w tej chwili mam przegląd pacjentów. Są to bezobjawowe matki opiekujące się zakażonymi dziećmi oraz starzy ludzie z nowotworami. Często niezaszczepieni lub zaszczepieni, ale z niedoborem odporności te szczepionki działają słabo. Omikron jest lepszy od delty, ale pytanie co będzie po omikronie? (...) Ale jeśli ktoś się nie zaszczepił, ma choroby współistniejące, ma 70 lat, to dla niego każdy wariant jest tragiczny - wskazywał lekarz.