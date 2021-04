Jest finał sprawy Bodnara przed TK. W sieci zawrzało

W czwartek Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że przepis, pozwalający pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę, jest niekonstytucyjny.

TK ogłosił niezgodność z konstytucją art. 3 ust. 6 ustawy o rzeczniku, czyli przepisu, który pozwalał Adamowi Bodnarowi na wykonywanie zadań do czasu powołania następcy.

Sprawa Adama Bodnara przed TK. W sieci zawrzało

Sprawa wywołała burzę w sieci. "Upolityczniony 'Trybunał' jak zwykle na posterunku, w służbie władzy, żeby pozbyć się 'niewygodnego' Adama Bodnara, który przez całą kadencję również stał na posterunku w służbie obywateli" - podkreślił prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski, odnosząc się do czwartkowego orzeczenia TK.

"PiSane na polityczne zamówienie dzisiejsze 'orzeczenie' trybunału Przyłębskiej ws. RPO jest ostatecznym dowodem na konieczność opcji zero i zbudowanie od podstaw niezależnego sądu konstytucyjnego" - oświadczył Borys Budka.

Szef PO zwrócił się też z apelem do wicepremiera Jarosława Gowina, by wraz z opozycją poszukał wspólnego kandydata na RPO, którego mógłby wybrać Sejm. - Panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli - apelował Budka do lidera Porozumienia.