Jest decyzja ws. profesora KUL. "Sposób stawiania zarzutów urąga wszelkim standardom"

Duchownemu zarzucono również możliwe przekroczenie obowiązków. Miało się ono polegać na surowej ocenie stanowiska episkopatu w sprawie mniejszości seksualnych. Ksiądz Wierzbicki w wywiadzie dla Onetu mówił, że Kościół powinien poważniej traktować to, co mówi nauka na temat homoseksualizmu, a nie powtarzać, że jest on grzechem.