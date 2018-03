Jest decyzja sądu ws. ukarania księdza. Chodzi o zbyt głośne dzwony

Temat zbyt głośnych dzwonów w Rybniku odbił się echem w całej Polsce. W ubiegłym roku proboszcz parafii został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Teraz sąd umorzył postępowanie. - Z tego nawet nie sposób się cieszyć - mówi Wirtualnej Polsce ks. Jan Pilek.



Pewien mieszkaniec Rybnika wydał "krucjatę" przeciwko Werbistom w centrum Rybnika. Jego zdaniem dzwony kościoła są za głośne i budzą go co niedzielę o godz. 6.30. Proboszcz parafii Królowej Apostołów ks. Jan Pilek próbował się dogadać. Porozumienia nie udawało się osiągnąć, a duchowny musiał zapłacić 200 zł kary plus koszty sądowe.