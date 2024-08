"Jest coraz słabszy". Niepokojące doniesienia o zdrowiu Kaczyńskiego

Źle miało być już w okresie wyborów parlamentarnych jesienią 2023 r. Intensywna kampania dała się we znaki prezesowi Kaczyńskiemu, aż w końcu "ryzyko było zbyt duże". - Prezes obawiał się, że coś może mu się stać. Fizycznie jest coraz słabszy. Jeśli coś by go wyłączyło na dłuższy czas, to partia zostałaby bez głowy - przyznał w rozmowie z tygodnikiem jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.