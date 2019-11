Jest apel do Andrzeja Dudy ws. Antoniego Macierewicza. Nie chcą takiego marszałka seniora w Sejmie

Antoni Macierewicz na wylocie? Tego domaga się opozycja. Klub parlamentarny PO-KO wysłał pismo do Andrzeja Dudy. Politycy domagają, by prezydent zmienił decyzję ws. wyboru marszałka seniora Sejmu.

Andrzej Duda wyznaczył na marszałka seniora Senatu Barbarę Borys-Damięcka, a na marszałka seniora Sejmu - Antoniego Macierewicza. Rzecznik prezydenta tłumaczył, że były szef MON ma "piękną kartą opozycyjną" i to zaważyło o jego nominacji.

Jednak nie wszystkim spodobał się ten wybór. Wśród nich są politycy opozycji, którzy przygotowali pismo do prezydenta, w który apelują o zmianę decyzji.

Tomasz Siemoniak na briefingu prasowym zaznaczył, że apeluje do Andrzeja Dudy po to, by zwrócić uwagę na "niegodziwości które są dziełem Antoniego Macierewicza". Wspomniał o tym, że były minister m.in. próbował zdegradować major Magdalenę E., byłą funkcjonariuszkę Służby Kontrwywiadu Wojskowego.