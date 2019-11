Andrzej Duda wiedział o kandydatach PiS do TK. Błażej Spychalski komentuje

- To, że prezydent wie o różnych działaniach większości parlamentarnej czy rządu, to zupełnie naturalne. To głowa państwa - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dodał, że Andrzej Duda wiedział o kandydatach PiS do Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda wiedział o kandydatach PiS do TK (East News)

– Prezydent miał wiedzę (o kandydatach PiS do TK - przyp. red.). Prezydent jest informowany, konsultowany w wielu kwestiach i także w tej miał wiedzę. To nie jest kwestia akceptacji. To Sejm dokonuje wyboru – stwierdził Błażej Spychalski na antenie TVN24.

Przypomnijmy: W piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch. Tę informację przekazał w poniedziałek Ryszard Terlecki.

– Prezydent, zgodnie z Konstytucją, odbiera od takich sędziów ślubowanie. Oczywiście prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby autorytet osób, które idą do TK, powodował że autorytet trybunału także wzrasta – mówił prezydencki rzecznik. – Prezydentowi zależy na tym, żeby autorytet TK wzrastał, ale pytanie czy ktoś spełnia ten wymóg czy nie, to pytanie do większości sejmowej, do Sejmu – dodał.

Warto zaznaczyć, że we wtorek informowaliśmy, że nominacje do Trybunału Konstytucyjnego wywołały konsternację w Pałacu Prezydenckim.Jak ustalił reporter WP Sylwester Ruszkiewicz, współpracownicy prezydenta w najbliższym czasie mają sprawdzać jakie prawne kroki może podjąć Andrzej Duda. Według konstytucjonalistów, głowa państwa nie może odmówić zaprzysiężenia kandydatów zgłoszonych przez PiS.

Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu. Wkrótce pierwsze posiedzenie Została również poruszona kwestia wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu. Jak podkreślił rzecznik prezydenta, były szef MON i poseł PiS "ma olbrzymie zasługi dla państwa polskiego, dla suwerenności naszego państwa".

- W czasie komunizmu bardzo silnie walczył z tym ustrojem totalitarnym i dlatego też prezydent podjął decyzję, aby był marszałkiem seniorem Sejmu – stwierdził Błażej Spychalski.

Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek 12 listopada o godz.12, tego samego dnia o godz. 16 zbierze się na pierwszym posiedzeniu Senat.