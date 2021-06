Jeśli Tusk wróci, to co z Trzaskowskim? Kidawa-Błońska dała odpowiedź

- Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii - oświadczył Donald Tusk. Wielu ekspertów zastanawia się, czy już wkrótce były premier wróci na dobre do polskiej polityki. Małgorzatę Kidawę-Błońską zapytaliśmy, co w takiej sytuacji stałoby się z aspirującym do roli szefa PO Rafałem Trzaskowskim. - Wszyscy są potrzebni. Trzaskowski jest dobrym prezydentem Warszawy, aktywizuje młodych ludzi, to jest wielkie i bardzo trudne zadanie. (…) Każdy ma swoje zadanie do wykonania. Ważne jest, żebyśmy wszyscy działali razem i taki jest cel działań Trzaskowskiego, Tuska, Budki, nas wszystkich - powiedziała w programie "Newsroom" WP wicemarszałek Sejmu, zapewniając, że Platforma musi być zjednoczona w tym, co robi.

