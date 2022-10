Jeśli Putin się odważy". NATO już wie, jak odpowie Rosji

Dyplomaci twierdzą, że Moskwa próbuje przestraszyć Zachód, by zmniejszył poparcie dla Kijowa, sugerując użycie taktycznej broni jądrowej do obrony anektowanych terytoriów Ukrainy. Tymczasem NATO zapowiedziało, że w przyszłym tygodniu przystąpi do ćwiczeń gotowości nuklearnej pod nazwą "Niezłomne południe". To rutynowe ćwiczenia, których odwołanie z powodu wojny w Ukrainie byłoby, jak podkreślił szef NATO Jens Stoltenberg, "bardzo złym sygnałem".