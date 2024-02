"Idiota". Jabłoński o skandalu na proteście rolników

- Jeśli jeden idiota wywiesi jakiś durny transparent, to nie unieważnia całego protestu wręcz przeciwnie. Dzisiaj widziałem, MSZ wydało specjalne oświadczenie z tytułu jednego transparentu. Uważam, że jest to zdecydowanie próba zdyskredytowania, oczywiście ten idiota, który to zrobił, jest temu winny przede wszystkim. Jeśli ktoś chce tym jednym transparentem zasłonić realne przyczyny, jakie stoją za tym protestem to tak naprawdę on działa w interesie Władimira Putina - mówił Jabłoński.