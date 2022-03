Jerzy Owsiak o postawie Zachodu. Jednoznaczna opinia

Czy Zachód robi, co może, by zatrzymać wojnę? - pytany był w programie specjalnym WP szef WOŚP Jerzy Owsiak. - Nie, robimy zdecydowanie za mało. Proszę sobie przypomnieć Jugosławię. Dopiero teraz możemy na to spojrzeć z dystansu. Europa funkcjonowała, jeździła na wakacje, nawet nie wchodziła w to za bardzo. ONZ, niebieskie hełmy pokazywały sytuacje absurdalne - nie broniły tych, którzy tej obrony potrzebowali. To samo jest dziś - przekonywał. - Rozumiem prezydenta Ukrainy, który prosi, który mówi, pokazuje: na waszych oczach ginie naród, niewinni ludzie. To jest wojna z cywilami, nie jakaś batalia na polu walki między jedną armią a drugą. Europa robi za mało - kontynuował. - Te dyskusje, to szukanie jachtu bogatego oligarchy przypomina troszkę grę w statki, w okręty. Nie na tym to powinno polegać - podkreślił Owsiak. - Dyskusje, kto będzie używał gazu, czy Węgrzy będą czy nie - powinno być jednoznaczne stanowisko unijne. Albo jesteś z nami, albo nie ma ciebie z nami w ogóle, bo jesteś przeciwko nam - podsumował Owsiak.