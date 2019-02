Jerzy Owsiak do Beaty Mazurek: odpuszczam!

Jarzy Owsiak zdecydował, że nie będzie pozywał Beaty Mazurek za jej wpis na Twitterze, do którego dołączony był mem m.in. ze zdjęciem budynku podpisanym jako "Namiot Jerzego Owsiaka". Rzeczniczka rządu przeprosiła, więc szef WOŚP poinformował, że "odpuszcza".

W czwartek Mazurek dołączyła mem do tweeta z apelem do opozycji o merytoryczne argumenty w sporze politycznym. Na początku wpisu nawiązała do zarzutów opozycji o to, że Jarosław Kaczyński w rzeczywistości nie żyje tak skromnie, jakby chciał, aby oceniali to wyborcy.