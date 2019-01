Owsiak daje Mazurek 48 godzin na przeprosiny. "Zobaczę - odpuszczę"

Szef WOŚP zareagował na wpis rzeczniczki PiS w mediach społecznościowych, do którego dołączony był mem m.in ze zdjęciem budynku podpisane jako "Namiot Jerzego Owsiaka". "Proszę o natychmiastowe przeprosiny" - napisał Owsiak.

Jerzy Owsiak domaga się przeprosin za mem, który wicemarszałek Sejmu dołączyła do tweeta z apelem do opozycji o merytoryczne argumenty w sporze politycznym. Na początku wpisu nawiązała do zarzutów opozycji o to, że Jarosław Kaczyński w rzeczywistości nie żyje tak skromnie, jakby chciał, aby oceniali to wyborcy.