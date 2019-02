"Namiot Jerzego Owsiaka". Beata Mazurek przeprasza

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek przeprosiła szefa WOŚP za wpis w mediach społecznościowych, do którego dołączony był mem ze zdjęciem budynku podpisanym jako "Namiot Jerzego Owsiaka". Ale zrobiła to z nutką ironii.

Mazurek dołączyła mem do tweeta z apelem do opozycji o merytoryczne argumenty w sporze politycznym. Na początku wpisu nawiązała do zarzutów opozycji o to, że Jarosław Kaczyński w rzeczywistości nie żyje tak skromnie, jakby chciał, aby oceniali to wyborcy.