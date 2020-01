WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze jerzy owsiak + 2 michał dworczyktłit Natalia Durman 54 min. temu Jerzy Owsiak apeluje do premiera. Jest reakcja ministra z KPRM Michała Dworczyka Szef WOŚP Jerzy Owsiak namawia prezydenta i premiera do debaty ws. zapaści w służbie zdrowia. Co na to KPRM? - Zawsze warto rozmawiać ze... Rozwiń Należy To to w dobrej wierze pogra … Rozwiń Transkrypcja: Należy To to w dobrej wierze pogratulował Pan Jerzy Owsiak Rekordu tegorocznej Przyznam się że nie śledziłem Na tegorocznej zbiórki ale jeśli był Cieszę się Zakładam że Dźwięk Będzie Stana Nawet Idąc krok dalej Jurek Owsiak Namawia Do takiej wielkiej doba Na temat zapaści w służbie zdrowia to jest takie apelido premiera ile prezydent Dobry apel warto się spotkać się z owsiakiem i porozmawiać na temat służby zdrowia to jest człowiek który jednak bądź co bądź na polu Zdrowia zrobił z Na pewno Zawsze warto rozmawiać Wszystkimi osobami Chcą Ohma Ważne problemy Czy ważne wyzwania kto 100 Pani Czy przed Służba zdrowia jest bez wątpienia takim obszarem w którym jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia dużo dobrego się wydarzy Proszę spojrzeć na przykład jeśli chodzi o w ogóle Informatyzacje przejście do sieci różnych usług recepty e-zwolnienia inaczej czy takie osoby Szanse na zaproszenie przez premiera do takiej debaty do Kancelarii Premiera żeby razem porozmawiali Jakim pomyśleli uważam że jeżeli chciałby rzeczywiście rozmawiać Jeśli to ma nie być Polityczny jaka Polityczny IV To uważam że powinien zacząć od rozmowy z wiceministrem z którymi z wiceministrem Zdrowia jeśli chcę o jakimś konkretnym projekcie rozmawiać Może z panem Ministrem Zdrowia A może w jakimś for Debaty Expert Trudno mi powiedzieć Nie słyszałem o takim Pomyślę więc trudno mi Oceniać Ale rozumiem że kancelaria premiera nie mówi Owsiak Ale w jakiej sprawie Owsiak nie zwrócił się Do pana premiera ani do Cannes O jakąś rozmowę Powiedziałem Jeśli ktoś chce się Na poważnie w debatę o służbie zdrowia powinien za A od resortu właściwego czyli Zdrowia chyba że ma to służy Celom jakimś innym niższym A pan Owsiak prowadzi też działalność polityczną to nie jest W związku z tym ja Przez Napoli Przed to Dawali wmanewrować w jakiejś takiej invent