WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze jerzy owsiak + 2 wybory prezydenckiewośp 1 godzinę temu Jerzy Owsiak apeluje do polityków ws. wyborów prezydenckich 10 maja - Przeprowadzenie wyborów dzisiaj, w tym momencie, kiedy ważą się losy naszego zdrowia i naszego życia, jest z pogranicza fantazji - stwierdził... Rozwiń panie że to ostatniej ostatni wąte … Rozwiń Transkrypcja: panie że to ostatniej ostatni wątek obserwuje pan to co się dzieje w Sejmie i O czym rozmawiają politycy No nie rozmawiają o tej Solidarności a raczej o wyborach wybory dzisiaj o to jest właśnie Dobry dobry bardzo też punkt bo tego Zaczęliśmy od pani Krystyny Pawłowicz Tak zgadzam się że wybory teraz organizowane czy pocztową Zresztą na temat koresponduje korespondencyjnych wyborów wypowiedział się pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump leciał to bardzo wyraźnie być może mają doświadczenia amerykańskie niczego nikomu nie sugerując że jest to oszustwo ale wybory wybory korespondencyjny pan Piotr dobrze pamiętam i nie też się bardzo grać Wiem o tym mówił nie jest to nie jest przygotowane to jest tak jak ze szkołą zdalną szkoła zdalna wielu miejscach zdaje egzamin w wielu miejscach nie zdaje egzaminu tego się musiał postu nauczyć i uczymy się na żywym organizmie przed wyborów dzisiaj w tym momencie kiedy ważą się losy naszego zdrowia i naszego życia jest pogranicza Fantasy mogę powiedzieć sobie odpuścicie coś nieprawdopodobnego że słuchamy po dobrze nie zastanawiają się co zrobić żebym jednak sprowadzić do Polski 9 10 15 20 milionów maseczek bo jeżeli będzie musieli je wszystkie nosić to one to one 2 powinny być jak tam Jak zbudować tą logistykiem Skłamałbym gdybym powiedział że oglądam tej wiadomości non-stop oglądanie skrótowo oglądam To czym internet to jest inny świat to chyba się wszyscy zgodzą w Polsce że tak jakbym politycy w innym świecie to że podczas obrad sejmowych pokazują taką relację nie są wszyscy w maskach te pierwsze obrady sejmowe gdzie chcesz sobie On założył na czoło jak ktoś ktoś w ogóle nie miał to jest przykład z góry to Wręczymy absolutnie obowiązkowy to my powiesił się uczyć od polityków a przynajmniej Młodzik żeby nie uczyć że takie takie zachowania są ważne wydaje się że cała dyskusja w sejmie a później co za tym idą wszelkie postanowienia cała tarcza antykryzysowa podana została ogromnej bo tutaj chodzi o trenowanie biznesu zwłaszcza tego tego tego małego i Sami później my politycy przyznają że jeszcze raz będą tą sprawę zadzwoń do na ten temat już pisali wszyscy państwo widzieli ten ten dokumenty by trzeba było wypełnić dochody z przed 3 lat który zrobi to zostało o przemianę na ten post co na ten temat powstały w związku z tym dzisiaj cała polityka kupiona tylko wokół jednego problemu walka z Korona wirusem i reagowanie na to że Dom Pomocy Społecznej z pozostawiony samemu sobie to nie telewizja powinna interweniować że tam ktoś pojedzie bo takich domów jest kilkaset w Polsce to tutaj powinni politycy w jednym szeregu stać i byli reagować na to wszystko czy Orkiestra Świątecznej Pomocy może skorzystać z tego samolotu który i tak był czy nie możesz skorzystać o tym bo już mi mówi że inne organizacje powinny mieć ułatwienia by ściągnąć kupować jeżeli mają taką możliwość materiały ochrony naszego życia i zdrowia tego nie ma z tym dzisiaj same jest zupełnie inna planeta niestety decydująca o naszym życiu Niestety panie że bardzo krótko jeżeli będą się 10 maja pójdzie pan do urny wyborczej czy nie Nie pójdę do urny wyborczej Będę bardzo głośno krzyczał aby jak najwięcej osób nie poszło do urny wyborczej i być może to zmusi w ostateczności Niska bardzo niska frekwencja do unieważnienia