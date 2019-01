Jens Stoltenberg ostrzega Rosję. "Będziemy musieli zareagować"

Sekretarz generalny NATO nie wykluczył dyskusji nt. rozmieszczenia dodatkowej broni atomowej w Europie. To odpowiedź na łamanie traktatowych zobowiązań przez Rosję.

Jeśli Rosja nadal będzie obstawać przy rozmieszczaniu rakiet typu SSC- 8, Sojuszowi nie pozostanie nic innego jak zareagować - powiedział sekretarz generalny NATO w wywiadzie z agencją prasową DPA. Jens Stoltenberg podkreślił, że są różne możliwości takiej reakcji i NATO nadal stawia na dialog z Moskwą. Jednak, jak zaznaczył, to Rosja łamie Traktat o redukcji rakiet atomowych średniego zasięgu (INF).

- Obecnie nie ma nowych amerykańskich rakiet w Europie, są za to nowe rosyjskie rakiety - powiedział Stoltenberg. Dodał, że rakiety SSC-8 zainstalowane na ruchomych platformach mogą być wyposażone w głowice atomowe i zagrozić europejskim miastom. Jeśli Rosja nie wróci do przestrzegania traktatu "będziemy mieli wielki problem" - zasugerował.

Jako pierwszy termin ewentualnej debaty na temat rozmieszczenia dodatkowej broni atomowej podawana jest w NATO połowa lutego. Wtedy spotkać się mają ministrowie obrony Sojuszu. Stany Zjednoczone dały na początku grudnia Rosji dwa miesiące na wycofanie rakiet. Jeśli Rosja łamie traktat, nie ma sensu, by USA go przestrzegały - oświadczył wtedy szef dyplomacji USA Mike Pompeo. Jak dotąd nie ma żadnych sygnałów, że Moskwa będzie chciała zastosować się do tego ultimatum.