Jelenia Góra. Senator PiS zaklejał plakaty Rafała Trzaskowskiego? "To jest przejaw brudnej kampanii"

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło ok. 22:30, 26 czerwca tuż przed ciszą wyborczą przed I tura wyborów prezydenckich. Do zdarzenia miało dojść na Placu Piastowskim w Cieplicach. Na miejsce wezwano patrol policji, jednak nie udało się wówczas ustalić sprawców.

- Zapoznajemy się ze zebranymi w tej sprawie materiałami, nagraniami monitoringu, identyfikujemy, czy doszło do wykroczenia przekroczenia, i jeśli tak, to kto się do tego dopuścił - powiedziała WP podinsp. Edyta Bagrowska, która nie chciała zdradzić szczegółów działań policji przez ostatnie dwa tygodnie.

Wybory 2020. Senator PiS się broni. "To jest przejaw brudnej kampanii"

- Jestem dumny z tego, że robię kampanię prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wszystkie plakaty, które kiedykolwiek kleiłem, znajdowały się w miejscach legalnych, ogólnodostępnych i do tego wyznaczonych – powiedział z kolei senator PiS Krzysztof Mróz w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Ze zdjęć, które zostały opublikowane na lokalnym portalu, nic nie wynika, jedynie to, że idę przez miasto z plakatami. Mam do tego prawo. – dodał polityk. - Na tych zdjęciach nie ma nic, co by świadczyło o jakimkolwiek złamaniu przeze mnie przepisów prawa – zaznaczył.